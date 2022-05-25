Битва за Донбас може стати останнім великим наступом РФ, але є умова – NYT

NYT дало прогноз наслідків битви за Донбас для РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Битва за Донбас може стати останнім великим наступом Росії. У військ РФ немає надійного постачання техніки. Також країна-агресор не має нормальних бійців.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання опублікувало карти та цифри поточної фази війни в Україні. У матеріалі йдеться про зміни кремлівських планів. На картах показані позиції та досягнення українських та російських військ на передовій.

Навіть після невдалої спроби захопити Київ, окупанти все ще розкидають свої сили в багатьох місцях одночасно.

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Крім того, російські війська не мають надійного постачання бійців і техніки, на відміну від України. Чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають їхні лінії постачання і тим більше вони випробовують українські контратаки.

Видання зазначило: якщо найближчим часом окупанти не досягнуть значних успіхів, війна може зайти в глухий кут, а битва за Донбас стане їхнім останнім великим наступом.

Арестович розповів, де окупанти хочуть влаштувати "другий Маріуполь"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про новий Маріуполь на сході України під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути — від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєверодонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання — зробити "новий Маріуполь", — сказав Арестович.

За його словами, наразі там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага в артилерії, в авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєверодонецьк, там ситуація керована", — зазначив Арестович.

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