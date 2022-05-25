Битва за Донбасс может стать последним крупным наступлением РФ, но есть условие – NYT

NYT дало прогноз последствий битвы за Донбасс для РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Битва за Донбасс может стать последним большим наступлением России. У войск РФ нет надежных поставок техники. Также у страны-агрессора нет нормальных бойцов.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Издание опубликовало карты и цифры по текущей фазе войны в Украине. В материале говорится об изменениях кремлевских планов. На картах показаны позиции и достижения украинских и российских войск на передовой.

Даже после неудачной попытки захватить Киев, оккупанты все еще разбрасывают свои силы во многих местах одновременно.

Реклама

Кроме того, у российских войск нет надежных поставок бойцов и техники, в отличие от Украины. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся их линии снабжения и тем больше они испытывают украинские контратак.

Издание отметило: если в ближайшее время оккупанты не добьются значительных успехов, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.

Арестович рассказал, где оккупанты хотят устроить "второй Мариуполь"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о новом Мариуполе на востоке Украины. Об этом он рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Реклама

"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать "новый Мариуполь", — сказал Арестович.

По его словам, сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", — отметил Арестович.

Ранее мы писали: