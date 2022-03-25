Аваков розповів про втрати російських окупантів – майже 20 тисяч військових

Арсен Аваков назвав кількість загиблих в Україні російських загарбників. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення в Україну втрати російських окупантів становлять майже 20 тисяч людей. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на власні джерела.

"Інсайд – витримка з внутрішнього зведення в РФ на ранок 25 березня: "Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 15 007 осіб", – написав ексміністр на своїй сторінці у Facebook.

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Він також додав, що втрат зазнали і російські приватні військові компанії, які беруть участь у бойових діях. За даними колишнього глави МВС, в Україні загинули 4862 бійці ПВК.

"Сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ та російських ПВК – 19 869 осіб. Яка "сумна" новина", – резюмував Аваков.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за даними "Комітету солдатських матерів" РФ, загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 березня 2022 року орієнтовно становлять 16 100 осіб особового складу.

Також ми інформували, що Росія хоче скоротити кількість втрат особового складу і вирішила перейти до фази затяжної війни, щоб щодня не втрачати своїх бійців.