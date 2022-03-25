Аваков рассказал о потерях российских оккупантов – почти 20 тысяч военных

Арсен Аваков назвал количество погибших в Украине российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала вторжения в Украину потери российских оккупантов составили почти 20 тысяч человек. Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на собственные источники.

"Инсайд – выдержка из внутренней сводки в РФ на утро 25 марта: "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 15 007 человек", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что потери понесли и российские частные военные компании, принимающие участие в боевых действиях. По данным бывшего главы МВД, в Украине погибли 4862 бойца ЧВК.

"Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК – 19 869 человек. Какая "грустная" новость", – резюмировал Аваков.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по данным "Комитета солдатских матерей" РФ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 100 человек личного состава.

Также мы информировали, что Россия хочет сократить количество потерь личного состава и решила перейти к фазе затяжной войны, чтобы ежедневно не терять своих бойцов.