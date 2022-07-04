Арестович розповів, яку ціну заплатили окупанти за захоплення Луганської області (відео)

Олексій Арестович прокоментував бої за Лисичанськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Росії в боях за Луганську область втратила вбитими щонайменше сім тисяч людей. Крім того, окупанти були змушені послабити тиск на інших ділянках фронту, що дає ЗСУ можливість організувати контрнаступ на трьох напрямках.

Про це позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів на Youtube-каналі "Фейгин Live".

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За його словами, окупанти суттєво просунулися після виходу ЗСУ з Лисичанська, проте Луганська область досі не під їхнім повним контролем.

"Ні, не вийшли (на кордон Луганської області – ред.). Вони як завжди брешуть. Кордон Луганської області проходить трохи на захід від Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки. Вони дуже близько до кордону Луганської області, але там ще залишається сіра зона. Формально Луганська область не їхня", – наголосив радник голови ОПУ.

Як зазначив Арестович, на Луганщині, "якщо тверезо подивитися, обидві сторони виконали свої завдання".

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"Вони вийшли на кордони Луганської області, а ми завдали їм поразки, затримали час на прибуття західної допомоги. Стягнули 60% їхніх військ, що знаходяться на території України, у цей район, і створили собі умови, коли ми можемо вести наступальні дії під Вугледаром, на Запорізькому та на Херсонському напрямку одночасно. Ще місяць тому вони наступали на п'ятьох, ми на одному контрнаступали – Харківському. Тепер вони на трьох і ми на трьох", – пояснив він.

Радник голови ОПУ додав, що окупанти заплатили за цю перспективу страшними втратами:

"За нашими підрахунками, бригади три там лягло і кілька танкових батальйонів... Тисяч сім напевно, не менше".

ЗСУ залишили Лисичанськ

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з займаних позицій та рубежів.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "визволення "ЛНР" – захоплення всієї території Луганської області.

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За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією, яка дозволила завдати ворогу великих втрат, отримати перевагу на інших напрямках і виграти час для постачання західного озброєння.