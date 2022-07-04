Арестович рассказал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области (видео)

Алексей Арестович прокомментировал бои за Лисичанск / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия России в боях за Луганскую область потеряла убитыми не менее семи тысяч человек. Кроме того, оккупанты были вынуждены ослабить натиск на других участках фронта, что дает ВСУ возможность организовать контрнаступление на трех направлениях.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал на Youtube-канале "Фейгин Live".

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По его словам, оккупанты существенно продвинулись после выхода ВСУ из Лисичанска, однако Луганская область до сих пор не под их полным контролем.

"Нет, не вышли (на границу Луганской области – ред.). Они как всегда врут. Граница Луганской обалсти проходит чуть западней Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменки. Они очень близко к границе Луганской области, но там еще остается серая зона. Формально Луганская область не их", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Как отметил Арестович, на Луганщине, "если трезво посмотреть, обе стороны выполнили свои задачи".

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"Они вышли на границы Луганской области, а мы нанесли им поражение, задержали время на прибытие западной помощи. Стянули 60% их войск, которые находятся на территории Украины, в этот район, и создали себе условия, когда мы можем вести наступательные действия под Угледаром, на Запорожском и на Херсонском направлении одновременно. Еще месяц назад они наступали на пяти, мы на одном контрнаступали – Харьковском. Теперь они на трех и мы на трех", – пояснил он.

Советник главы ОПУ добавил, что оккупанты заплатили за эту перспективу страшными потерями:

"По нашим подсчетам, бригады три там лягло и пару-тройку танковых батальонов... Тысяч семь наверное, не меньше".

ВСУ оставили Лисичанск

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

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По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктами.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации была успешной военной операцией, которая позволила нанести врагу большие потери, получить преимущество на других направлениях и выиграть время для поставки западного вооружения.