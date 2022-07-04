Военный эксперт объяснил, почему ВСУ оставили Лисичанск: было два обстоятельства

Оккупанты на Донбассе начали действовать по классическим догматам войны, отметил Иван Ступак

Украинские военные были вынуждены отойти из Лисичанска / Фото: Коллаж: Сегодня

Российской армии удалось довольно быстро захватить Лисичанск, поскольку оккупанты начали учиться на своих ошибках.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире проекта "Военный дневник" на YouТубе-канале "Украина 24".

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"Россиян действительно много. Численность там очень большая артиллерии и систем залпового огня. Большая плотность огня. Было два обстоятельства, из-за которых наши военные были вынуждены отойти. Первое – это невозможность держаться. Не было где, не за что. Во-вторых, была велика вероятность повторения Иловайска, а мы этого не можем допустить вообще. Поэтому сейчас целесообразнее отойти, перегруппироваться и потом вернуться, но немного позже", – пояснил он.

На вопрос, почему войскам РФ удалось достаточно быстро продвинуться, эксперт ответил:

"Они уже поняли свои ошибки, они учатся. Они поняли, что нужно соблюдать классические догматы войны – прорыв узкого участка фронта максимальной численностью войск на максимальную глубину. Они это сейчас пытаются сделать. Небольшое горлышко бутылки – и они начинают в него соваться".

Ступак отметил, что у оккупантов на Донбассе большое преимущество в артиллерии:

"По отдельным оценкам, на нашу одну артиллерийскую систему приходится 20 российских. У них большое количество снарядов, а у нас лимит ограничен… В день они выпускают 50-60 тысяч снарядов – это просто заоблачное количество. Это заставляет наших отступать".

ВСУ оставили Лисичанск

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

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"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктами.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации была успешной военной операцией, которая позволила нанести врагу большие потери, получить преимущество на других направлениях и выиграть время для поставки западного вооружения.