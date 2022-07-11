Арестович пояснив вкиди про здачу Харкова

Харків щодня зазнає ракетних ударів, але він не здається / Колаж "Сьогодні"
Російська пропаганда вкотре заповнила свої ефіри заявою, що у Києві вирішили здати Харків. На превеликий жаль Кремля Київ збирається боротися за Харків ще відчайдушніше, ніж це було навесні за столицю.
У цьому запевнив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, розмістивши відповідний відеоролик.
Запевнення
"Дорогі харків'яни. До мене дійшли чутки, що Київ вас здав, ухвалено рішення здавати Харків. Харків ніхто не здав! За вас ми воюватимемо так само як за Київ, а може й краще. Тому що ви наші. У мене пів-Харкова родичів та друзів, тож я вже особисто простежу, щоб ніхто вас нікуди не здавав. Не вірте цим ідіотським чуткам. Росіяни здихають і в них нічого не залишається, як насичувати паблики вкидами, що хтось когось здав. Слава Україні!", – зазначив Арестович.
Обстановка
- Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжує щоденні бомбардування Харкова. 11 липня у місті знову лунали потужні вибухи. Очевидці повідомляли про кілька прильотів у різних районах міста та сильну пожежу на місці ударів.
- Увечері 8 липня російські окупаційні війська влаштували обстріл Харкова та області. Ракети традиційно запускали із російського Білгорода.
- Водночас ЗСУ поступово витісняє окупантів із їхніх позицій у Харківській області, що дає можливість місту трохи відпочити від обстрілів.