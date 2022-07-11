Арестович пояснив вкиди про здачу Харкова

Харків щодня зазнає ракетних ударів, але він не здається / Колаж "Сьогодні"

Російська пропаганда вкотре заповнила свої ефіри заявою, що у Києві вирішили здати Харків. На превеликий жаль Кремля Київ збирається боротися за Харків ще відчайдушніше, ніж це було навесні за столицю.

У цьому запевнив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, розмістивши відповідний відеоролик.

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Запевнення

"Дорогі харків'яни. До мене дійшли чутки, що Київ вас здав, ухвалено рішення здавати Харків. Харків ніхто не здав! За вас ми воюватимемо так само як за Київ, а може й краще. Тому що ви наші. У мене пів-Харкова родичів та друзів, тож я вже особисто простежу, щоб ніхто вас нікуди не здавав. Не вірте цим ідіотським чуткам. Росіяни здихають і в них нічого не залишається, як насичувати паблики вкидами, що хтось когось здав. Слава Україні!", – зазначив Арестович.

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