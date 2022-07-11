Арестович объяснил вбросы про сдачу Харькова

Харьков ежедневно подвергается ракетным ударам, но он не сдается / Коллаж "Сегодня"

Российская пропаганда в очередной раз заполнила свои эфиры заявлением, что в Киеве решили сдать Харьков. К большому сожалению Кремля Киев собирается бороться за Харьков еще более отчаянно, чем это было весной за столицу.

В этом заверил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, разместив соответствующий видеоролик.

Реклама

Заверение

"Дорогие харьковчане. До меня дошли слухи, что Киев вас сдал, принято решение сдавать Харьков. Харьков никто не сдал! За вас мы будем воевать точно так же как за Киев, а может и лучше. Потому что вы наши. У меня пол-Харькова родственников и друзей, поэтому я уж лично прослежу, чтобы никто вас никуда не сдавал. Не верьте этим идиотским слухам. Россияне сдыхают и у них ничего не остаётся как насыщать паблики вбросами, что кто-то кого-то сдал. Слава Украине!", – отметил Арестович.

Обстановка