Андрющенко показав шокуючі кадри, як маріупольці видобувають воду в окупації (відео)

В окупованому Маріуполі люди п'ють воду з калюж. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі катастрофічна нестача води. Місцеві жителі вже збирають воду з калюж. Водночас окупанти брешуть, що проблему "вигадала українська пропаганда".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"Маріуполь. XXI століття. Центр Європи. Картина від окупантів "Життя покращало або проблема з водою придумана українською пропагандою". Реальність – люди продовжують збирати воду з калюж", – написав Андрющенко.

Він додав, що півтора літра бутильованої води коштує в середньому 40 грн.

"На тлі повної відсутності доходів та накопичень – це всі гроші світу", – пояснив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

В окупованому Маріуполі під завалами розбомбленого російською авіацією будинку виявили понад 100 тіл загиблих. Поховання тіл окупанти не планують. У пріоритеті двори шкіл та дитячих садків. Після ексгумації там обробляють ями від запаху. На вулицях та у дворах після ексгумацій оброблення не проводиться.

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Також у місті будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу за їжу. Маріупольців хочуть залучити до розбирання завалів та поховань загиблих жителів міста.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі два місцеві жителі, яких росіяни залучили до розбирання завалів, підірвалися на гранаті. Всього у місті 27 червня пролунало три вибухи.