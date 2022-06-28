Андрющенко показал шокирующие кадры, как мариупольцы добывают воду в оккупации (видео)

В оккупированном Мариуполе люди пьют воду из луж. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе катастрофическая нехватка воды. Местные жители уже собирают воду из луж. В то же время оккупанты врут, что проблему "придумала украинская пропаганда".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"Мариуполь. XXI век. Центр Европы. Картина от оккупантов "Жизнь улучшилась или проблема с водой придумана украинской пропагандой". Реальность – люди продолжают собирать воду из луж", – написал Андрющенко.

Он добавил, что полтора литра бутилированной воды стоит в среднем 40 грн.

"На фоне полного отсутствия доходов и накоплений – это все деньги мира", – объяснил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе под завалами разбомбленного российской авиацией дома обнаружили более 100 тел погибших. Захоронение тел оккупанты не планируют. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации там возделывают ямы от запаха. На улицах и во дворах после эксгумаций отделка не производится.

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Также в городе строят фортификационные сооружения под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разборке завалов и захоронениям погибших жителей города.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе два местных жителя, которых россияне привлекли к разборке завалов, взорвались на гранате. Всего в городе 27 июня раздалось три взрыва.