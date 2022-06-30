"99% без рук, без ніг": сестра "азовця" розповіла про стан звільнених захисників

Бійці потребують термінової допомоги/Фото: DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI/AFP via Getty Images, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Колаж: "Сьогодні"

Сестра полоненого "азовця" командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського — Тетяна Харько — розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% звільнених з полону втратили кінцівки.

Про це вона розповіла "Суспільному".

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Деталі

Як розповіла сестра полоненого "азовця", звільнені з полону перебувають "у жахливому стані", хоча щасливі повернутися додому.

"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", — розповіла Харько.

Брата самої Тетяни наразі не повернули. До цього моменту зв'язку із ним у родини немає. Представниця родин захисників "Азовсталі" наголосила, що всі бійці — герої.

"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", — додала вона.

Ситуація

29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими між терористичною державою Росія та Україною. Вдалося повернути 144 захисники України , більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов".

, більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов". Журналісти взяли інтерв'ю у бійця полку "Азов" з позивним "Мольфар", який захищав Маріуполь, отримав тяжке поранення, але зміг вирватися з оточення та вижив .

. Раніше з російського полону були звільнені 17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів. Обмін провели за формулою 17 на 15. Деякі українські захисники також потребували лікування.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв про перші емоції рідних "азовців" після їхнього звільнення. Також ми писали, на кого в окупантів виміняли захисників "Азовсталі".