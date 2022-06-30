"99% без рук, без ног": сестра "азовца" рассказала о состоянии освобожденных защитников

Бойцы нуждаются в срочной помощи/Фото: DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI/AFP via Getty Images, Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Коллаж: "Сегодня"
Сестра пленного "азовца" командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского — Татьяна Харько — рассказала о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой. 99% освобожденных из плена потеряли конечности.
Об этом она рассказала "Суспільному".
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Как рассказала сестра пленного "азовца", освобожденные из плена находятся "в ужасном состоянии", хотя счастливы вернуться домой.
"Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре", — рассказала Харько.
Брата самой Татьяны пока не вернули. До этого момента связи с ним у семьи нет. Представительница семей защитников "Азовстали" подчеркнула, что все бойцы — герои.
"Мы все их очень ждем и будем делать максимально много, чтобы все вернулись домой", — добавила она.
Ситуация
- 29 июня стало известно, что состоялся обмен пленными между террористическим государством Россия и Украиной. Удалось вернуть 144 защитника Украины, большинство из которых – бойцы легендарного батальона "Азов".
- Журналисты взяли интервью у бойца полка "Азов" с позывным "Мольфар", который защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, но смог вырваться из окружения и выжил.
- Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники также нуждались в лечении.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о первых эмоциях родных "азовцев" после их освобождения. Также мы писали, на кого у оккупантов выменяли защитников "Азовстали".