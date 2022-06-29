Первые эмоции родных "азовцев" после их освобождения (видео)

Представители Ассоциации семей защитников "Азовстали" сообщили, что продолжат свою деятельность до возвращения всех украинских бойцов на родину. Об этом сообщили представительницы штаба Татьяна Харько и Екатерина Попова, которые присутствовали во время обмена пленных военнослужащих из "Азовстали" на пленных оккупантов.
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"Сегодня мы можем сказать, что первые защитники "Азовстали" вернулись к нам. Очень большое счастье видеть их улыбки, видеть их глаза. Мы ждем совершенно каждого защитника. Я очень жду своего брата и совершенно каждого героя, кто защищал нашу Украину. Мы очень благодарны абсолютно каждому человеку, который приложил свою руку к этому важном делу", – сказала Татьяна Харько.
"Мы очень благодарны Главному управлению разведки Минобороны Украины за то, что мы имели сегодня возможность быть тут и убедиться в том, что наши защитники возвращаются домой. Ассоциация будет работать до того момента, пока последний защитник не вернется домой живой и целый", – отметила Екатерина Попова.
Обстановка
- Представитель пресс-службы ГУР МО во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24" подтвердил, что большинство возвращенных домой защитников нуждаются в госпитализации. Многие из них лежачие, многие не имеют конечностей.
- На данный момент пока официально не сообщается, на кого Украина обменяла 144 наших защитника Мариуполя, которые сегодня вернулись на родную землю. Есть данные, что обменяли равное количество военнопленных с обеих сторон.
- 29 июня стало известно, что состоялся обмен пленными между террористическим государством Россия и Украиной. Удалось вернуть 144 защитника Украины, большинство из которых – бойцы легендарного батальона "Азов".
- Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники также нуждались в лечении.