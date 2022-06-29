Первые эмоции родных "азовцев" после их освобождения (видео)

Продолжится работа по освобождению всех защитников

Украина ждет домой всех своих героев / Коллаж "Сегодня"

Представители Ассоциации семей защитников "Азовстали" сообщили, что продолжат свою деятельность до возвращения всех украинских бойцов на родину. Об этом сообщили представительницы штаба Татьяна Харько и Екатерина Попова, которые присутствовали во время обмена пленных военнослужащих из "Азовстали" на пленных оккупантов.

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"Сегодня мы можем сказать, что первые защитники "Азовстали" вернулись к нам. Очень большое счастье видеть их улыбки, видеть их глаза. Мы ждем совершенно каждого защитника. Я очень жду своего брата и совершенно каждого героя, кто защищал нашу Украину. Мы очень благодарны абсолютно каждому человеку, который приложил свою руку к этому важном делу", – сказала Татьяна Харько.

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"Мы очень благодарны Главному управлению разведки Минобороны Украины за то, что мы имели сегодня возможность быть тут и убедиться в том, что наши защитники возвращаются домой. Ассоциация будет работать до того момента, пока последний защитник не вернется домой живой и целый", – отметила Екатерина Попова.

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