На кого в окупантів виміняли захисників "Азовсталі"

Серед звільнених – жінка

Наші захисники вийшли з "Азовсталі" у середині травня / Колаж "Сьогодні"

Наразі офіційно не повідомляється, на кого Україна обміняла 144 наших захисників Маріуполя, які сьогодні повернулися на рідну землю.

Сайт "Сьогодні" спробував з'ясувати, кого ми віддали окупантам.

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Коментар

За нашою інформацією, відбувся обмін порівну. Також вдалося звільнити одну жінку – службовця Нацгвардії.

"Більшість звільнених – важко поранені. Наскільки відомо, серед звільнених – морські піхотинці, прикордонники, захисники "Азовсталі". Зараз усі ці захисники України на шляху до лікування", – повідомили джерела в кількох силових відомствах.

Дані "Азова"

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українські захисники. Зі 144 звільнених – 95 захисників "Азовсталі". З них – 43 військовослужбовці полку "Азов", – про це написали на телеграм-каналі "Азова".

Інших подробиць немає.

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Офіційно

Згідно з інформацією на сайті ГУР Міноборони України вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому із звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому – 19.

Обстановка

Представник пресслужби ГУР МО під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" підтвердив, що більшість повернених додому захисників потребують госпіталізації. Багато з них лежачі, багато хто не має кінцівок.

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29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими між терористичною державою Росія та Україною. Вдалося повернути 144 захисники України,більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов".

Раніше з російського полону було звільнено17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів. Обмін провели за формулою 17 на 15. Деякі українські захисники також потребували лікування.