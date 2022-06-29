Перші емоції рідних "азовців" після їхнього звільнення (відео)

Представники Асоціації сімей захисників "Азовсталі" повідомили, що продовжать свою діяльність до повернення всіх українських бійців на батьківщину. Про це повідомили представниці штабу Тетяна Харько та Катерина Попова, які були присутні під час обміну полонених військовослужбовців з "Азовсталі" на полонених окупантів.
Заява
"Сьогодні ми можемо сказати, що перші захисники "Азовсталі" повернулися до нас. Дуже велике щастя бачити їхні усмішки, бачити їхні очі. Ми чекаємо абсолютно кожного захисника. Я дуже чекаю на свого брата і абсолютно кожного героя, хто захищав нашу Україну. Ми дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка доклала свою руку до цієї важливої справи", – сказала Тетяна Харько.
"Ми дуже вдячні Головному управлінню розвідки Міноборони України за те, що мали сьогодні можливість бути тут і переконатися в тому, що наші захисники повертаються додому. Асоціація працюватиме доти, доки останній захисник не повернеться додому живий і цілий", – наголосила Катерина Попова.
Обстановка
- Представник пресслужби ГУР МО під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" підтвердив, що більшість повернених додому захисників потребують госпіталізації. Багато з них лежачі, багато хто не має кінцівок.
- На даний момент поки що офіційно не повідомляється, на кого Україна обміняла 144 наших захисників Маріуполя, які сьогодні повернулися на рідну землю. Є дані, що обміняли однакову кількість військовополонених з обох боків.
- 29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими між терористичною державою Росія та Україною. Вдалося повернути 144 захисники України,більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов".
- Раніше з російського полону було звільнено 17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів. Обмін провели за формулою 17 на 15. Деякі українські захисники також потребували лікування.