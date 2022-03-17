14 тисяч військових та майже півтисячі танків: Генштаб підрахував втрати ворога

Втрати ворога не можуть не тішити. Фото: колаж "Сьогодні"
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.
Про це повідомляє ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
- Особовий склад – близько 14 000 осіб;
- Танки – 444;
- Бойові броньовані машини – 1435;
- Артилерійські системи – 201;
- РСЗВ – 72;
- Системи ППО – 43;
- Літаки – 86;
- Гелікоптери – 108;
- Автомобільна техніка – 864;
- Легкі швидкісні катери – 3;
- Цистерни з ППМ – 60;
- БПЛА – 11;
- Спеціальна техніка – 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше ми повідомляли, що в Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів. Його закопали у Воронежі.
Також нагадаємо, ЗСУ знищили не менше 10 одиниць повітряної техніки ворога.