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14 тисяч військових та майже півтисячі танків: Генштаб підрахував втрати ворога

Марія Дмитренко
17 березня, 11:40
Російські окупанти зазнали ще більших втрат

Втрати ворога не можуть не тішити. Фото: колаж "Сьогодні"

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

Про це повідомляє ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

  • Особовий склад – близько 14 000 осіб;
  • Танки – 444;
  • Бойові броньовані машини – 1435;
  • Артилерійські системи – 201;
  • РСЗВ – 72;
  • Системи ППО – 43;
  • Літаки – 86;
  • Гелікоптери – 108;
  • Автомобільна техніка – 864;
  • Легкі швидкісні катери – 3;
  • Цистерни з ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів. Його закопали у Воронежі.

Також нагадаємо, ЗСУ знищили не менше 10 одиниць повітряної техніки ворога.