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14 тысяч военных и почти полтысячи танков: Генштаб подсчитал потери врага

Мария Дмитренко
17 марта, 11:40
Российские оккупанты понесли еще больше потерь

Потери врага не могут не радовать. Фото: коллаж "Сегодня"

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.

Об этом сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

  • Личный состав – около 14 000 человек;
  • Танки – 444;
  • Боевые бронированные машины – 1 435;
  • Артиллерийские системы – 201;
  • РСЗО – 72;
  • Системы ПВО – 43;
  • Самолеты – 86;
  • Вертолеты – 108;
  • Автомобильная техника – 864;
  • Легкие скоростные катера – 3;
  • Цистерны из ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.

Также напомним, ВСУ уничтожили не менее 10 единиц воздушной техники врага.