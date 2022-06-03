Жданов спрогнозировал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению

Жданов дал прогноз по контрнаступлению ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная задача для украинской армии на сегодня – удержать оборону и не дать российским оккупантам захватить Донецкую область. Однако говорить о контрнаступлении пока рано. Сначала нужно получить вооружение, которое должно поступить в Украину по ленд-лизу.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

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По словам Жданова, ВСУ должны сейчас сосредоточиться на том, чтобы успешно закончить оборонительную операцию на Донбассе. Главное не дать врагу захватить Донецкую область, такую первоочередную цель называет военный эксперт. Однако, по мнению Жданова, в контрнаступление украинской армии идти рано.

"Так рано (в контрнаступление – ред.) – нет. Далее два процесса будет происходить. Первое – война перейдет в позиционную. И это будет продолжаться какой-то период, может месяц, а может и больше. Потому что нам надо получить и освоить то вооружение, которое мы ждем в рамках программы ленд-лиза. Это будет, скорее всего, не раньше второй половины лета. Вот это наша ближайшая задача – подготовиться к контрнаступлению", – отметил Жданов.

В МВД сообщили о начале контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Николаевской области. Определенных успехов удалось добиться в направлении Каховки. Украинские защитники не оставили оккупантам другой вариант, как отступить, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

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По его данным, во время контратаки ВСУ россияне понесли значительные потери.

"Между тем у нас успехи в Николаевской области в направлении Каховки. Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике", – написал советник главы МВД.

В то же время Андрусов призвал не радоваться преждевременно.

"Контрнаступление только развивается и враг готовит серьезный ответ. Держим кулаки и верим в ВСУ", – написал он.

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