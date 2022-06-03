Жданов спрогнозував, коли українська армія буде готова до контрнаступу

Жданов дав прогноз з контрнаступу ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне завдання для української армії на сьогодні – утримати оборону та не дати російським окупантам захопити Донецьку область. Проте говорити про контрнаступ поки рано. Спочатку потрібно отримати озброєння, яке має надійти в Україну за лендлізом.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі FREEДОМ.

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За словами Жданова, ЗСУ мають зараз зосередитись на тому, щоб успішно закінчити оборонну операцію на Донбасі. Головне не дати ворогові захопити Донецьку область, таку першочергову мету називає військовий експерт. Проте, на думку Жданова, у контрнаступ українській армії йти зарано.

"Так рано (у контрнаступ – ред.) – ні. Далі два процеси відбуватимуться. Перше – війна перейде в позиційну. І це буде тривати якийсь період, може місяць, а може й більше. Тому що нам треба отримати та освоїти те озброєння, на яке ми чекаємо в рамках програми лендлізу. Це буде, швидше за все, не раніше другої половини літа. Ось це наше найближче завдання – підготуватися до контрнаступу", – зазначив Жданов.

У МВС повідомили про початок контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України проводять контрнаступ у Миколаївській області. Певних успіхів вдалося досягти у напрямку Каховки. Українські захисники не залишили окупантам інший варіант як відступити, повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

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За його даними, під час контратаки ЗСУ росіяни зазнали значних втрат.

Тим часом у нас успіхи в Миколаївській області у напрямку Каховки. Місцями ЗСУ настільки вклинилися між батальйонними групами окупанта, що у них не залишається варіантів як відступати. Ворог також зазнав серйозних втрат в артилерії та бронетехніці", – написав радник голови МВС.

Водночас Андрусов закликав не радіти передчасно.

"Контрнаступ тільки розвивається і ворог готує серйозну відповідь. Тримаємо кулаки і віримо у ЗСУ", – написав він.

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