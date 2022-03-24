На Херсонщине оккупанты похитили врача сельской амбулатории

Судьба врача пока неизвестна / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, продолжают совершать военные преступления. Стало известно, что в Херсонской области солдаты армии международного военного преступника Владимира Путина задержали нескольких мужчин, в том числе врача местной амбулатории.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Голопристанской территориальной общины Александр Бабич.

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Что известно

"Старосту нашей общины Старой Збурьевки раньше задержали. На сегодняшний день он не вернулся домой. Мы за него, конечно, переживаем. Уже все институты государственной власти оповещены о его исчезновении. Еще несколько мужчин также Старой Збурьевки задержаны. Мы сейчас не знаем, где они находятся. Стараемся это выяснить. И сейчас мне сообщили, что врача местной старозбурьевской амбулатории также задержали. Сейчас приехали люди военные в российской форме и задержали его", – сообщил Бабич.

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