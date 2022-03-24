На Херсонщине оккупанты похитили врача сельской амбулатории

Судьба врача пока неизвестна / Коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины 24 февраля, продолжают совершать военные преступления. Стало известно, что в Херсонской области солдаты армии международного военного преступника Владимира Путина задержали нескольких мужчин, в том числе врача местной амбулатории.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Голопристанской территориальной общины Александр Бабич.
Что известно
"Старосту нашей общины Старой Збурьевки раньше задержали. На сегодняшний день он не вернулся домой. Мы за него, конечно, переживаем. Уже все институты государственной власти оповещены о его исчезновении. Еще несколько мужчин также Старой Збурьевки задержаны. Мы сейчас не знаем, где они находятся. Стараемся это выяснить. И сейчас мне сообщили, что врача местной старозбурьевской амбулатории также задержали. Сейчас приехали люди военные в российской форме и задержали его", – сообщил Бабич.
Обстановка в области
- О первых случаях похищения украинцев оккупационными войсками в Херсонской области стало известно еще в середине марта. Российские оккупанты брали в плен местных чиновников, активистов, журналистов, военных и членов их семей.
- По данным Генштаба ВСУ, российская авиация продолжает наносить удары с воздуха по Херсонской области.
- Из регулярных позитивных новостей – на постоянной основе наша армия уничтожает много военной техники противника, которая с завидной регулярностью размещается в аэропорту в Чернобаевке Херсонской области. Силы врага там были разгромлены уже минимум девять раз.
- Жители Новой Каховки также регулярно выходят на протест против российских захватчиков, занявших их город.