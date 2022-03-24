На Херсонщині окупанти викрали лікаря сільської амбулаторії

Доля лікаря поки невідома / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, що вторглися на територію України 24 лютого, продовжують скоювати військові злочини. Стало відомо, що на Херсонщині солдати армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна затримали кількох чоловіків, зокрема лікаря місцевої амбулаторії.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Голопристанської територіальної громади Олександр Бабич.

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Що відомо

"Старосту нашої громади Старої Збур'ївки раніше затримали. Досі він не повернувся додому. Ми за нього, звичайно, переживаємо. Вже всі інститути державної влади сповіщені про його зникнення. Ще кількох чоловіків також Старої Збур'ївки затримано. Ми зараз не знаємо, де вони є. Намагаємося це з'ясувати. Наразі мені повідомили, що лікаря місцевої старозбур'ївської амбулаторії також затримали. Зараз приїхали люди військові в російській формі і затримали його", – повідомив Бабич.

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