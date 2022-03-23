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В девятый раз: ВСУ снова разгромили оккупантов в Чернобаевке

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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23 марта, 11:25
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Украинские военные уничтожили вражеские РСЗО "Смерч", которые били по Николаеву
В Чернобаевке враг разгромлен 9-й раз. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобаевке враг разгромлен 9-й раз. Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты снова понесли потери. Враг был разгромлен 9-й раз. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Facebook в среду, 23 марта.

"Вообще-то, девять. Я уже устал смеяться. Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО "Смерч", которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно, эта партия замолчала навсегда", – написал Арестович.

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Он также добавил, что кроме самих установок залпового огня, был уничтожен и боекомплект РСЗО.

"Было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого бк (боекомплект – Ред.), концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний. Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было – в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов. В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии сериала "Чернобаевка", – подытожил Арестович.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ в Херсонской области нанесли восьмой удар по российским захватчикам, которые удерживали аэропорт в Чернобаевке.

Чернобаевка войдет в историю войн, – уверяет президент Украины Владимир Зеленский. Поселок на Херсонщине стал темой номер один для мемов. До этого 7 раз украинские военные нанесли удар по оккупантам, которые каждый раз показывали свою бездарность.

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Вертолеты Вертолеты
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