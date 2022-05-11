Захватчик РФ пойдет под суд за убийство украинца в Сумской области

Российский солдат признался в содеянном / Коллаж "Сегодня"

Российский военный, который признался в том, что расстреливал мирных украинцев в Сумской области, предстанет перед судом. 21-летний солдат РФ убил безоружного мужчину, который вел по обочине дороги велосипед. Военному грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет telegram-канал "Сегодня".

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"Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Что известно про военного и его преступления

21-летний командир отделения Вадим ушел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Оккупант со своими сослуживцами пересек границу 24 февраля, а затем они продвинулись в Сумскую область.

По дороге их колонну разбили украинские защитники, поэтому Вадим со своими сослуживцами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.

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Оккупант Вадим рассказал, как в упор выпустил очередь в гражданского, который просто попался им на пути.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – сообщил российский солдат.

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