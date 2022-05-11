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Стало известно имя еще одного палача из РФ, который пытал украинцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 мая, 10:47
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9 мая бригаде Антона Струева Путин присвоил "почетное звание", а вот в Украине военному РФ объявили подозрение за пытки украинцев под Киевом
Командир совершал военные преступления в Украине / Коллаж "Сегодня"
Командир совершал военные преступления в Украине / Коллаж "Сегодня"

9 мая Броварская окружная прокуратура сообщила о подозрении командиру разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады, которую называют "миротворческой". Военного подозревают в жестоком обращении с людьми в селе Мокрец Киевской области. Командир незаконно удерживал людей в подвале, допрашивал и сильно избивал. Этого русского палача зовут Антон Струев.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Военнослужащие-"миротворцы"

Военная часть 90600 или 15-я отдельная мотострелковая бригада является частью миротворческих сил РФ. Место дислокации – поселок Рощинский, Самарская область. Из этой бригады ранее уже идентифицировали военнослужащих, которые совершали преступления против мирных жителей Украины.

В YouTube можно найти немало видео об этой воинской части. К примеру, один из тех, кто в ней служил, рассказал о годах в армии, показав несколько фото. Среди них, в частности – нарисованная кем-то из солдат свастика на стене.

Фото с воинской части. Фото: Радио Свобода
Фото с воинской части. Фото: Радио Свобода

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Военные этой бригады выполняли "миротворческие задания" в Северной Осетии, Приднестровье и Абхазии, а также участвовали в боевых действиях на Донбассе и в захвате Крыма, о чем писали ранее.

За что избивали мирных?

Утро 19 марта. Часть Киевской области все еще находится под российской оккупацией. Двоих селян остановили российские военные и отправили в погреб "ждать командира" – так объяснил один из них.

Позже командир у пострадавших начал выяснять, не являются ли они "бандеровцами" или "нациками". На ответ "нет", начал допрашивать пленников, чтобы получить информацию об украинских военных. Достал тактические перчатки – и стал избивать. Одному сломал нос. Другого – ударил в челюсть.

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Военнослужащего-палача удалось идентифицировать.

"Беркут"

Это – Антон Струев. Командир разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады. Старший лейтенант.

Ему 29 лет. Позывной "Беркут".

Командир разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады Антон Струев. Фото: Радио Свобода
Командир разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады Антон Струев. Фото: Радио Свобода

В сюжетах на российском ТВ военного героизируют за участие в войне, которую продолжают называть спецоперацией.

Этим гордится его мать.

Пост мамы Антона Струева в "Одноклассниках". Фото: Радио Свобода
Пост мамы Антона Струева в "Одноклассниках". Фото: Радио Свобода

Понять ее отношение к войне не сложно: она ставит лайк пропагандистским новостям – например, как "Американский аналитик обвинил в убийстве людей в Буче украинские войска".

Жена Анастасия, в соцсетях под девичьей фамилией Гальцева, поздравляя Струева с днем рождения, пожелала всегда "достигать свою цель".

Антона Струева поздравили с днем рождения. Фото: Радио Свобода
Антона Струева поздравили с днем рождения. Фото: Радио Свобода

Она публикует фото из Крыма. Вот они вместе на фоне Ласточкиного гнезда в 2017. Бригада, в которой служит мужчина, участвовала во вторжении в Крым, который позже был незаконно аннексирован Россией.

Антон Струев в Крыму. Фото: Радио Свобода
Антон Струев в Крыму. Фото: Радио Свобода

По просьбе "Схем" пользователь в "Одноклассниках" спросил у жены и родственников Струева, известно ли им, с какой целью он воевал в Украине и о том, что он пытал мирных жителей. Они прочли сообщение, но не отреагировали.

9 мая бригаде Антона Струева Путин присвоил "почетное звание". Она стала "гвардейской".

В этот же день Броварская окружная прокуратура Киевской области уведомила Струева о подозрении по ч.1 статьи 438 УКУ "Нарушение законов и обычаев войны".

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