Стало известно имя еще одного палача из РФ, который пытал украинцев

9 мая Броварская окружная прокуратура сообщила о подозрении командиру разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады, которую называют "миротворческой". Военного подозревают в жестоком обращении с людьми в селе Мокрец Киевской области. Командир незаконно удерживал людей в подвале, допрашивал и сильно избивал. Этого русского палача зовут Антон Струев.
Об этом пишет Радио Свобода.
Военнослужащие-"миротворцы"
Военная часть 90600 или 15-я отдельная мотострелковая бригада является частью миротворческих сил РФ. Место дислокации – поселок Рощинский, Самарская область. Из этой бригады ранее уже идентифицировали военнослужащих, которые совершали преступления против мирных жителей Украины.
В YouTube можно найти немало видео об этой воинской части. К примеру, один из тех, кто в ней служил, рассказал о годах в армии, показав несколько фото. Среди них, в частности – нарисованная кем-то из солдат свастика на стене.
Военные этой бригады выполняли "миротворческие задания" в Северной Осетии, Приднестровье и Абхазии, а также участвовали в боевых действиях на Донбассе и в захвате Крыма, о чем писали ранее.
За что избивали мирных?
Утро 19 марта. Часть Киевской области все еще находится под российской оккупацией. Двоих селян остановили российские военные и отправили в погреб "ждать командира" – так объяснил один из них.
Позже командир у пострадавших начал выяснять, не являются ли они "бандеровцами" или "нациками". На ответ "нет", начал допрашивать пленников, чтобы получить информацию об украинских военных. Достал тактические перчатки – и стал избивать. Одному сломал нос. Другого – ударил в челюсть.
Военнослужащего-палача удалось идентифицировать.
"Беркут"
Это – Антон Струев. Командир разведывательной роты разведывательного батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады. Старший лейтенант.
Ему 29 лет. Позывной "Беркут".
В сюжетах на российском ТВ военного героизируют за участие в войне, которую продолжают называть спецоперацией.
Этим гордится его мать.
Понять ее отношение к войне не сложно: она ставит лайк пропагандистским новостям – например, как "Американский аналитик обвинил в убийстве людей в Буче украинские войска".
Жена Анастасия, в соцсетях под девичьей фамилией Гальцева, поздравляя Струева с днем рождения, пожелала всегда "достигать свою цель".
Она публикует фото из Крыма. Вот они вместе на фоне Ласточкиного гнезда в 2017. Бригада, в которой служит мужчина, участвовала во вторжении в Крым, который позже был незаконно аннексирован Россией.
По просьбе "Схем" пользователь в "Одноклассниках" спросил у жены и родственников Струева, известно ли им, с какой целью он воевал в Украине и о том, что он пытал мирных жителей. Они прочли сообщение, но не отреагировали.
9 мая бригаде Антона Струева Путин присвоил "почетное звание". Она стала "гвардейской".
В этот же день Броварская окружная прокуратура Киевской области уведомила Струева о подозрении по ч.1 статьи 438 УКУ "Нарушение законов и обычаев войны".