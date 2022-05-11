Загарбник РФ піде під суд за вбивство українця на Сумщині

Російський солдат зізнався у скоєному / Колаж "Сьогодні"

Російський військовий, який зізнався у тому, що розстрілював мирних українців у Сумській області, постане перед судом. 21-річний солдат РФ убив беззбройного чоловіка, який вів на узбіччі дороги велосипед. Військові загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, пише telegram-канал "Сьогодні".

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"Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про військового та його злочини

21-річний командир відділення Вадим пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Окупант зі своїми товаришами по службі перетнув кордон 24 лютого, а потім вони просунулися в Сумську область.

Дорогою їхню колону розбили українські захисники, тому Вадим зі своїми товаришами по службі "віджали" 2 легкових автомобілі у звичайних українців.

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Окупант Вадим розповів, як впритул випустив чергу в цивільного, який просто попався їм на заваді.

"Мені наказали вистрілити – я вистрілив у нього одну чергу. Він упав, а ми поїхали далі", – повідомив російський солдат.

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