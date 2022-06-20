ВСУ взяли в плен летчика-вагнеровца – кто им оказался (фото)

ВСУ взяли в плен российского оккупанта. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Светлодарском в Донецкой области 18 июня украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 и взяли в плен пилота РФ. Им оказался майор Воздушно-космических сил РФ Андрей Федорчуков из Владивостока. Оккупант признался, что он – наемник частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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Подробности

За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. Он рассказал, что целью его последней атаки был ротный опорный пункт ВСУ. До этого захватчик также совершал бомбардировку украинских городов.

При летчике обнаружили навигатор американской фирмы Garmin и смартфон с программой ПроНебо (ProNebo). Они были нужны для более точной навигации.

"У российской авиации большие проблемы с навигацией. Не доверяют своему Глонассу, все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько Гарминов используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижения? Это были бы ценные данные", – рассказал Бутусов.

По его словам, Федорчуков очень надеется на обмен и понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления.

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Летчик Андрей Федорчуков из Владивостока

Ранее мы рассказывали, что обменный фонд Украины пополнился еще одним пилотом Российской Федерации. Не удалось далеко убежать вражескому пилоту самолет Су-25, который рано утром 18 июня подбили военнослужащие ВСУ в Донецкой области.

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Судьба пилотов

Пилоты армии Российской Федерации являются ценными свидетелями и исполнителями военных преступлений против гражданских лиц в Украине. Поэтому, как заявлялось ранее властями Украины, они не подлежат обмену на украинских военнопленных. Правда, в особых случаях такой обмен не исключается.