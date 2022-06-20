ЗСУ взяли в полон льотчика-вагнерівця – хто ним виявився (фото)

ЗСУ взяли в полон російського окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Світлодарськом Донецької області 18 червня українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та взяли в полон пілота РФ. Ним виявився майор Повітряно-космічних сил РФ Андрій Федорчуков з Владивостока. Окупант зізнався, що він найманець приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць (105 543,72 гривень). Він розповів, що ціллю його останньої атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. До цього загарбник також бомбардував українські міста.

У льотчика виявили навігатор американської фірми Garmin та смартфон з програмою ПроНебо (ProNebo). Вони були потрібні для точної навігації.

"У російської авіації великі проблеми з навігацією. Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки Гармінів використовується ЗС РФ і чи можуть американці відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", – розповів Бутусов.

За його словами, Федорчуков дуже сподівається на обмін і розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.

Реклама

Льотчик Андрій Федорчуков з Владивостока

Раніше ми розповідали, що обмінний фонд України поповнився ще одним пілотом Російської Федерації. Не вдалося далеко втекти ворожому пілоту літака Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області.

Реклама

Доля пілотів

Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.