ВСУ уничтожили российские склады в Чернобаевке, Харцызске и Кадиевке

Сергей Братчук рассказал, как ВСУ уничтожили склады военных рф. Коллаж "Сегодня".

За день, 9 июля, украинские военные уничтожили три склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Уничтожены склады в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

"За сегодня демилитаризация орды: Чернобаевка, Херсонщина – минус БК. Харцызск, Донетчина – минус БК. Кадиевка (Стаханов), Луганщина – минус БК. Продолжение следует!", – написал Братчук.

У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?". И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

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По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Ситуация с боеприпасами у россиян

8 июля в оккупированном Россией Шахтерске ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов.

5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.

27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.