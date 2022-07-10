ВСУ уничтожили российские склады в Чернобаевке, Харцызске и Кадиевке

Сергей Братчук рассказал, как ВСУ уничтожили склады военных рф. Коллаж "Сегодня".
За день, 9 июля, украинские военные уничтожили три склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Уничтожены склады в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
"За сегодня демилитаризация орды: Чернобаевка, Херсонщина – минус БК. Харцызск, Донетчина – минус БК. Кадиевка (Стаханов), Луганщина – минус БК. Продолжение следует!", – написал Братчук.
У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке
Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?". И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".
По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.
Ситуация с боеприпасами у россиян
- 8 июля в оккупированном Россией Шахтерске ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов.
- 5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.
- 27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.
- 16 июня произошло возгорание склада боеприпасов во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь.