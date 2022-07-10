ЗСУ знищили російські склади в Чорнобаївці, Харцизьку та Кадіївці

Сергій Братчук розповів, як ЗСУ знищили склади військових рф. Колаж "Сьогодні".

За день, 9 липня, українські військові знищили три склади із боєприпасами на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Подробиці

Знищено склади у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

"За сьогодні демілітаризація орди: Чорнобаївка, Херсонщина – мінус БК. Харцизьк, Донеччина – мінус БК. Кадіївка (Стаханов), Луганщина – мінус БК. Далі буде!", – написав Братчук.

У окупантів паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплений СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один із яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці російські відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо!". Вони тут стояли, їх послали туди (в Чорнобаївку. – Ред.). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, долбо* б, бледь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка" , – скаржиться загарбник із "ДНР".

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За його словами, після втечі росіян лише 5 із 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Ситуація з боєприпасами у росіян

8 липня в окупованому Росією Шахтарську вночі пролунали вибухи на боєприпасах.

5 липня у Кадіївці Луганської області горів склад російських окупантів. Вогонь було видно з різних частин міста.

27 червня на Луганщині зайнялися склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту.