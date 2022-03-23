ВСУ продолжает "крошить" оккупантов – новое видео работы Bayraktar

ВСУ показали, как Bayraktar уничтожает оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ показали, как с помощью Bayraktar корректируют удары по технике РФ.
Видео обнародовало оперативное командование Юг на своей странице в Facebook.
На записи фигурируют три эпизода: корректировка огня артиллерии и высокоточные удары с помощью бомб MAM-L.
"Чем труднее бои и чем длиннее война, тем больше пехота, да и вся армия, полагается на артиллерию. "Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери/ А в современных условиях еще и на БПЛА...", – говорится в сообщении.
Война в Украине 23 марта
- В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийские снаряды.
- В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.
- Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу.
- По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.
- Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.