ВСУ продолжает "крошить" оккупантов – новое видео работы Bayraktar

ВСУ показали, как Bayraktar уничтожает оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ показали, как с помощью Bayraktar корректируют удары по технике РФ.

Видео обнародовало оперативное командование Юг на своей странице в Facebook.

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На записи фигурируют три эпизода: корректировка огня артиллерии и высокоточные удары с помощью бомб MAM-L.

"Чем труднее бои и чем длиннее война, тем больше пехота, да и вся армия, полагается на артиллерию. "Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери/ А в современных условиях еще и на БПЛА...", – говорится в сообщении.

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