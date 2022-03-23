ВСУ продовжує "кришити" окупантів – нове відео роботи Bayraktar

ВСУ показали, як Bayraktar знищує окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ показали, як за допомогою Bayraktar коригують удари по техніці РФ.
Відео оприлюднило оперативне командування Південь на своїй сторінці у Facebook.
На записі фігурують три епізоди: коригування вогню артилерії та високоточні удари за допомогою бомб MAM-L.
"Чим важчі бої і що довша війна, тим більше піхота, та й уся армія, покладається на артилерію." Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомері. А в сучасних умовах — ще й на БПЛА..." – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні 23 березня
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