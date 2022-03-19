ВСУ под Киевом сбили вражеский боевой вертолет "Аллигатор"

Вражеский вертолет поразили подарком Запада / Коллаж "Сегодня"

Новый день принес новые потери военной авиации Российской Федерации, нагло вторгшейся на территорию независимой Украины 24 февраля. Теперь у оккупантов меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

Об это сообщает Министерство обороны Украины.

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Что известно

"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении.

Напомним, партию ПЗРК "Стингеров" Украине передали власти Литвы в начале февраля.

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