ВСУ под Киевом сбили вражеский боевой вертолет "Аллигатор"

Вражеский вертолет поразили подарком Запада / Коллаж "Сегодня"
Новый день принес новые потери военной авиации Российской Федерации, нагло вторгшейся на территорию независимой Украины 24 февраля. Теперь у оккупантов меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
Об это сообщает Министерство обороны Украины.
Что известно
"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении.
Напомним, партию ПЗРК "Стингеров" Украине передали власти Литвы в начале февраля.
Наши трофеи
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты попросту начали бояться пересекать украинскую границу, потому что на базу после такого полета возвращаются далеко не все.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
- А 18 марта на аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, силы ВСУ шестой раз подряд уничтожили авиационную технику оккупантов. Утром 19 марта в сети появились видеокадры, как по автомобильной дороге рашисты пытаются вывезти оставшиеся вертолеты в неизвестном направлении.
- В Приморско-Ахтарском районе России похоронили командира авиационного звена Сергея Волынца, который бомбил мирных граждан в Украине, Грузии и Сирии, и погиб в нашей стране.