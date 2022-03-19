ЗСУ під Києвом збили ворожий бойовий вертоліт "Алігатор"

Ворожий гелікоптер вразили подарунком Заходу / Колаж "Сьогодні"

Новий день приніс нові втрати військовій авіації Російської Федерації, яка нахабно вторглася на територію незалежної Україна 24 лютого. Тепер у окупантів менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Що відомо

"Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, партію ПЗРК "Стінгерів" Україні передала влада Литви на початку лютого.

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