Военные РФ могут попытаться перейти через реку Ирпень – Киевская ОВА

Оккупанты хотят попасть в Киев через реку / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время российские военные могут попытаться форсировать реку Ирпень. Ранее оккупанты разрушили дамбу, которая находилась на месте ее впадения в Днепр.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Facebook.

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"Основной задачей врага остается окружение/захват города с северного и северо-западного направлений" , – говорится в сообщении.

Киевская ОВА добавила, что вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектование состава и пытаются наладить логистику.

"Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Оккупанты продолжают хаотический обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы. Силы обороны украинских защитников – в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения", – говорится в сообщении.

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