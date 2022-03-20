Військові РФ можуть спробувати перейти через річку Ірпінь – Київська ОВА

Окупанти хочуть потрапити до Києва через річку / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом російські військові можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. Раніше окупанти зруйнували дамбу на місці впадання річки в Дніпро.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Facebook.

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"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків", – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА додала, що ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу і намагаються налагодити логістику.

"Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Окупанти продовжують хаотичний обстріл житлових будинків та інфраструктури поблизу столиці. Сили оборони українських захисників – у підвищеній боєготовності. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди", – йдеться у повідомленні.

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