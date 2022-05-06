Взрыв в Днепре: глава Днепропетровской ОВА рассказал, что произошло

Военные сбили вражеский БПЛА / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные сбили вражеский беспилотник над Днепром. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко на своей странице в Facebook.
Так он пояснил, что за взрывы были слышны в городе.
"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", — написал он.
Война в Украине 6 мая
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