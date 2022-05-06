Пошел нах*й! ВСУ подбили у Змеиного российский фрегат "Адмирал Макаров"

Военный корабль РФ получил повреждение и загорелся

ВСУ подбили российский фрегат / Фото: Коллаж: Сегодня

Сторожевой фрегат вмс рф "Адмирал Макаров" подбит украинскими военными — об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, корабль был поражен ракетой "Нептун" и получил повреждения.

Реклама

"Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015-го. А в 2022-ом, когда принял участие в убийстве украинцев отправился в сторону крейсера "Москва", куда ему и положено!" — написал Гончаренко.

Одесское издание "Думская" сообщает, что на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный, произошел взрыв с последующим горением.

Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда. По предварительной информации, корабль был поражен украинской ПКР "Нептун", пишет издание.

Отметим, информация о поражении российского корабля появилась в соцсетях еще вчера вечером, однако официального подтверждения не было.

Реклама

Уничтожение "Москвы"

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Россиян, чьи родственники погибли на корабле, убеждают, что крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в "спецоперации".