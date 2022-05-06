Вибух у Дніпрі: голова Дніпропетровської ОВА розповів, що сталося

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Українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпром. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своїй сторінці у Facebook.
Так він пояснив, що за вибухи чулися у місті.
"Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", — написав він.
Війна в Україні 6 травня
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