Вибух у Дніпрі: голова Дніпропетровської ОВА розповів, що сталося

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Українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпром. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своїй сторінці у Facebook.

Так він пояснив, що за вибухи чулися у місті.

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"Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", — написав він.

Війна в Україні 6 травня