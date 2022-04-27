В Запорожской области ВСУ разбомбили бронетехнику оккупантов (видео)

ВСУ ударили по позициям врага / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные под Запорожьем уничтожили бронетехнику врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Командование сухопутных войск Украины.
"110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехники в Запорожской области", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:
- 50 человек личного состава противника;
- 2 – ранено;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300;
- 5 танков;
- Су-34.
- 6 – 122 мм гаубиц Д-30;
- 6 боевых бронированных машин;
- вражеский склад боеприпасов.
Что происходит в Украине 27 апреля
- В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. Так, в Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина
- Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
- Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавший.
- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
- Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.
- Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.