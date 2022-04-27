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В Запорожской области ВСУ разбомбили бронетехнику оккупантов (видео)

Наталья Магдык
27 апреля, 10:21
Оккупанты остались без бронированной техники

ВСУ ударили по позициям врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные под Запорожьем уничтожили бронетехнику врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Командование сухопутных войск Украины.

"110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехники в Запорожской области", – говорится в сообщении.

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За минувшие сутки воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:

  • 50 человек личного состава противника;
  • 2 – ранено;
  • 1 зенитно-ракетный комплекс С-300;
  • 5 танков;
  • Су-34.
  • 6 – 122 мм гаубиц Д-30;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • вражеский склад боеприпасов.

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