В Запорожской области ВСУ разбомбили бронетехнику оккупантов (видео)

ВСУ ударили по позициям врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные под Запорожьем уничтожили бронетехнику врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Командование сухопутных войск Украины.

"110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехники в Запорожской области", – говорится в сообщении.

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За минувшие сутки воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:

50 человек личного состава противника;

2 – ранено;

1 зенитно-ракетный комплекс С-300;

5 танков;

Су-34.

6 – 122 мм гаубиц Д-30;

6 боевых бронированных машин;

вражеский склад боеприпасов.

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