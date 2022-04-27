У Запорізькій області ЗСУ розбомбили бронетехніку окупантів (відео)

ЗСУ вдарили по позиціях ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові під Запоріжжям знищили бронетехніку ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Командування сухопутних військ України.

"110-та окрема бригада територіальної оборони завдала успішних артилерійських ударів по дислокованій російській бронетехнікі в Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

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Минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

50 осіб особового складу супротивника;

2 – поранено;

1 зенітно-ракетний комплекс С-300;

5 танків;

Су-34.

6 – 122 мм гаубиць Д-30;

6 бойових броньованих машин;

ворожий склад боєприпасів.

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