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У Запорізькій області ЗСУ розбомбили бронетехніку окупантів (відео)

Наталія Магдик
27 квітня, 10:21
Окупанти залишилися без броньованої техніки

ЗСУ вдарили по позиціях ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові під Запоріжжям знищили бронетехніку ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Командування сухопутних військ України.

"110-та окрема бригада територіальної оборони завдала успішних артилерійських ударів по дислокованій російській бронетехнікі в Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

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Минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

  • 50 осіб особового складу супротивника;
  • 2 – поранено;
  • 1 зенітно-ракетний комплекс С-300;
  • 5 танків;
  • Су-34.
  • 6 – 122 мм гаубиць Д-30;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • ворожий склад боєприпасів.

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