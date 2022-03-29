В Украине за сутки поймали 5 человек, собиравших данные для оккупантов

Украинцы пособничали военным РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиция в Telegram.
"Невозможно понять людей, помогающих врагу. Да и не хочется даже думать об их мотивации. Они будут отвечать за свою измену", – говорится в сообщении.
Так, в Кировоградской области во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку о местах поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.
Во Львовской области задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.
В Днепропетровской области полицейские обнаружили трех граждан, которые собирали фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров и общались через мессенджеры с представителями России.
"Все задержанные были переданы СБУ для проведения дальнейших проверок", – добавили в полиции.
Война в Украине
- Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины и гражданские объекты из запрещенного оружия. Нарушения были зафиксированы на Донбассе, а также в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях и Мариуполе.
- Вечером 24 марта в Киевской области слышны сильные взрывы.
- Под Васильковом оккупанты обстреляли эвакуационный поезд – в вагонах выбило окна.
- СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников. Они не имеют военной подготовки и не хотят воевать.
- В Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории оккупанта.
- В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.