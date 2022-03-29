В Украине за сутки поймали 5 человек, собиравших данные для оккупантов

Украинцы пособничали военным РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиция в Telegram.

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"Невозможно понять людей, помогающих врагу. Да и не хочется даже думать об их мотивации. Они будут отвечать за свою измену", – говорится в сообщении.

Так, в Кировоградской области во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку о местах поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

Во Львовской области задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

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В Днепропетровской области полицейские обнаружили трех граждан, которые собирали фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров и общались через мессенджеры с представителями России.

"Все задержанные были переданы СБУ для проведения дальнейших проверок", – добавили в полиции.

Война в Украине