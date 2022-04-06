В Тернопольской области жители села остались без воды из-за обстрела оккупантов

В село Сапанов привезли воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подкожные воды реки Иква.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Отмечается, что местные власти запретили людям пить воду из колодцев. В село ночью привезли грузовик бутылок с водой. Сейчас ситуация находится под контролем.
По словам местных властей, ситуация с водой за 4-5 дней должна урегулироваться.
Война в Украине
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