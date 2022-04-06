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В Тернопольской области жители села остались без воды из-за обстрела оккупантов

Мария Дмитренко
6 апреля, 09:45
Ситуацию местные власти обещают уладить в течении 3-4 дней, а пока людям подвозят воду

В село Сапанов привезли воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подкожные воды реки Иква.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Отмечается, что местные власти запретили людям пить воду из колодцев. В село ночью привезли грузовик бутылок с водой. Сейчас ситуация находится под контролем.

По словам местных властей, ситуация с водой за 4-5 дней должна урегулироваться.

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