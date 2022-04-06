Летели на запад Украины. ПВО уничтожила четыре российские ракеты за ночь

Ночью 6 апреля российские оккупанты с помощь нескольких самолетов нанесли удар ракетами по территории нашей страны. Однако украинская система ПВО сработала и сбила четыре вражеских крылатых ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
По его словам, россияне стреляли из территории Беларуси крылатыми ракетами. Вероятно, что целями рашистов должны стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.
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"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая – была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель", – заявил он.
Работа украинской системы ПВО
Российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности. По информации британской разведки, в последнюю неделю наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.
Кроме того, Россия не смогла уничтожить системы украинской противовоздушной обороны. Это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению.