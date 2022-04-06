На Тернопільщині жителі села залишилися без води через обстріл окупантів

До села Сапанів привезли воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Сапанів Тернопільської області окупанти пошкодили під час ракетного обстрілу склади з рідким мінеральним аміачним добривом – воно вилилося на грунт і проникло в підшкірні води річки Іква.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Зазначається, що місцева влада заборонила людям пити воду з колодязів. У село вночі привезли вантажівку пляшок із водою. Наразі ситуація перебуває під контролем.

За словами місцевої влади, ситуація з водою за 4-5 днів має врегулюватися.

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