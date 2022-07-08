В России заканчиваются ресурсы для войны

Путинская армия теряет силу/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России заканчиваются ресурсы для продления полномасштабной войны против Украины. Кремль переводит свою экономику на военные рельсы. В связи с этим сейчас необходимо усиливать международные санкции против страны-агрессора.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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По словам Цымбалюка, несмотря на такие проблемы, российские политики и дипломаты продолжают утверждать, что война идет по плану.

"Реальность демонстрирует обратное. Агрессивная политика Владимира Путина уже начала приносить проблемы самой России. На этой неделе Госдума сделала первый шаг к принятию законов, позволяющих перевести российскую экономику на военное положение. Наступает не многообещающее будущее, а скорее советское прошлое с дефицитом товаров и изоляцией" , – сообщил Цымбалюк.

По словам дипломата, все это результат желаний Путина захватить Украину.

"Это четко свидетельствует, что у Москвы заканчиваются ресурсы. И для нас это хороший аргумент для дальнейшего ужесточения санкций. Это фактически лишило бы Кремль возможности подпитывать свою военную машину в Украине", – отметил Цымбалюк.

Новая тактика оккупантов

Россия из-за нехватки возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине изменила тактику. Враг постепенно продвигается вперед. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что многие военные эксперты и разведки прогнозировали быстрый захват Украины, однако она держит оборону уже более 130 дней. По словам секретаря СНБО, нет правил — они (оккупанты. — Ред.) ворвались на чужую территорию и думают, что имеют право вести себя так, как считают нужным.

"То, что они используют на сегодняшний день против нашего мирного населения авиационные бомбы, то, что на сегодняшний день бомбят мирное население – это не классическая война, которая прописана в документах, нормах и правилах, существующих на сегодняшний день в мире. Они воюют против мирного населения: против детей, против женщин, против пожилых людей", — подчеркнул Данилов.

Раньше мы писали, что Шойгу лжет Путину о ходе войны в Украине. Также сайт "Сегодня" сообщал, что Арестович дал новый прогноз относительно окончания войны в Украине.