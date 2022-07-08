У Росії закінчуються ресурси для війни

Путінська армія втрачає силу/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії закінчуються ресурси для продовження повномасштабної війни проти України. Кремль переводить свою економіку на військові рейки. У зв'язку з цим зараз необхідно посилювати міжнародні санкції проти країни-агресора

З такою заявою виступив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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За словами Цимбалюка, попри такі проблеми, російські політики та дипломати продовжують стверджувати, що війна "йде за планом".

"Реальність демонструє протилежне. Агресивна політика Володимира Путіна вже почала приносити проблеми самій Росії. Цього тижня Держдума зробила перший крок до ухвалення законів, що дозволяють перевести російську економіку на воєнний стан. Настає не перспективне майбутнє, а радше радянське минуле з дефіцитом товарів та ізоляцією", — повідомив Цимбалюк.

За словами дипломата, все це – результат бажань Путіна захопити Україну.

"Це чітко свідчить, що у Москви закінчуються ресурси. І для нас це хороший аргумент для подальшого посилення санкцій. Це фактично позбавило б Кремль можливості підживлювати свою військову машину в Україні", – зазначив Цимбалюк.

Нова тактика окупантів

Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику. Ворог поступово просувається вперед. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Данілов нагадав, що багато військових експертів і розвідок прогнозували швидке захоплення України, проте вона тримає оборону вже понад 130 днів. За словами секретаря РНБО, не існує правил — вони (окупанти. — Ред.) увірвалися на чужу територію і думають, що мають право поводити себе так, як вважають за потрібне.

"Те, що вони використовують на сьогоднішній день проти нашого мирного населення авіаційні бомби, те, що на сьогоднішній день бомблять мирне населення — це не класична війна, яка прописана в документах, нормах і правилах, що існують на сьогоднішній день у світі. Вони воюють проти мирного населення: проти дітей, проти жінок, проти літніх людей", — підкреслив Данілов.

Раніше ми писали, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.