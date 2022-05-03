В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (видео)

Взрыв в Мелитополе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мелитополе взорвался заминированный скутер. В квартирах соседних домов повылетали окна, также поврежден фасад магазина.
Об этом сообщают в соцсетях.
Ситуация в Мелитополе
- В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты массово задерживают предпринимателей, а отпускают их только после выплаты "компенсации".
- В данный момент в городе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.
- В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек. Кроме того, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
- 3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен.
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше пяти дней склоняли его к сотрудничеству.