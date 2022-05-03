В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (видео)

Взрыв в Мелитополе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе взорвался заминированный скутер. В квартирах соседних домов повылетали окна, также поврежден фасад магазина.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Ситуация в Мелитополе