В окупованому Мелітополі прогримів вибух (відео)

Вибух у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі вибухнув замінований скутер. У квартирах сусідніх будинків повилітали вікна, також пошкоджено фасад магазину.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Ситуація у Мелітополі