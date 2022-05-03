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В окупованому Мелітополі прогримів вибух (відео)

Марія Дмитренко
3 травня, 10:46
Інформація про постраждалих зараз уточнюється

Вибух у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі вибухнув замінований скутер. У квартирах сусідніх будинків повилітали вікна, також пошкоджено фасад магазину.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Ситуація у Мелітополі