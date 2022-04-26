В Одессе из-за обстрела РФ погибли супруги: женщина была беременна (фото)

Супруги умерли из-за ракетного удара РФ / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилась история еще одной семьи, которая погибла из-за ракетного удара РФ по Одессе 23 апреля. Умерли супруги, где погибшая женщина была беременна.

Об этом сообщают друзья погибших.

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Супруги – Мила и Богдан – погибли во время ракетного обстрела в Одессе. Пара находилась в многоэтажке, куда и попала ракета. Сообщается, что погибшая женщина была беременна.

"В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребёнка и жизнь только начиналась", – говорится в сообщении.

Погибшие супруги из-за обстрела в Одессе 23 апреля. Фото: Вероника Кас

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Первые жертвы в Одессе

В результате ракетного удара по городу 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.

Муж Валерии опубликовал фото погибших жены с ребенком. А на странице девушки ранее были призывы остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".

Ракетный удар по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами 23 апреля погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.

Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе.

Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в городское кладбище. Разрушено более 1000 кв. м территории.

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