В Одессе из-за обстрела РФ погибли супруги: женщина была беременна (фото)

Супруги умерли из-за ракетного удара РФ / Коллаж "Сегодня"
В Сети появилась история еще одной семьи, которая погибла из-за ракетного удара РФ по Одессе 23 апреля. Умерли супруги, где погибшая женщина была беременна.
Об этом сообщают друзья погибших.
Супруги – Мила и Богдан – погибли во время ракетного обстрела в Одессе. Пара находилась в многоэтажке, куда и попала ракета. Сообщается, что погибшая женщина была беременна.
"В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребёнка и жизнь только начиналась", – говорится в сообщении.
Первые жертвы в Одессе
В результате ракетного удара по городу 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.
Муж Валерии опубликовал фото погибших жены с ребенком. А на странице девушки ранее были призывы остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".
Ракетный удар по Одессе
- В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами 23 апреля погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.
- Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.
- Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.
- Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе.
- Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в городское кладбище. Разрушено более 1000 кв. м территории.
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